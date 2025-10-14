14 Ekim 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bakırköy'de polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken 5 ekip aracına çaptı: 1 yaralı
Bakırköy'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobil ile kaçtı. Bir süre polisin takip ettiği otomobil, takip eden 5 polis aracına çarptı. Daha sonra da kaza yapan otomobilin sürücüsü polisin ateş açması sonucu yakalandı. Takip anı ve polisin ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı.