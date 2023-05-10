10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Bakırköy'de kiracısına çatalla saldıran ev sahibi: Bekar hayatı yaşadığım için yanımda çatal taşırım
Bakırköy'de yüzde 100'ün üzerinde kira artışını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafirini çatalla yaralayan ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, "Ben buzdolabındaki kavanozları yere attım. Kırılan camların üzerinde misafir olan Nadir Bey bilerek gezdi ve kendisini yaraladı. Bahsedilen çatalı bekar hayatı yaşadığım için yanımda her daim bulundururum. Çatal zaten plastikti" dedi.