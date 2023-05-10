Bakırköy'de kiracısına çatalla saldıran ev sahibi: Bekar hayatı yaşadığım için yanımda çatal taşırım

Bakırköy'de yüzde 100'ün üzerinde kira artışını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafirini çatalla yaralayan ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, "Ben buzdolabındaki kavanozları yere attım. Kırılan camların üzerinde misafir olan Nadir Bey bilerek gezdi ve kendisini yaraladı. Bahsedilen çatalı bekar hayatı yaşadığım için yanımda her daim bulundururum. Çatal zaten plastikti" dedi.