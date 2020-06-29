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Bakırköy'de hareketli anlar! Taksiciyi rehin alıp ‘bombalı saldırı’ tehdidinde bulundular: 5 kişi gözaltında | Video

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Giriş: 29.06.2020 10:50
Güncelleme:29.06.2020 11:12
Bakırköy’de, 5 şahıs bir taksiciyi kaçırarak rehin aldı. Kaçırdıkları taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek, ‘patlama yapacaklarını’ söylediler. İhbar üzerine harekete geçen polisler, E-5 Karayolu Ataköy mevkiinde yolu kapatıp aracı aldı. Şahıslar gözaltına alınırken, araç incelemenin ardından çekildi.

Olay, 05.00 sularında Bakırköy Ataköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy'de 5 kişi, 34 TJS 44 plakalı ticari taksi sürücüsünü silahla tehdit edip rehin aldı. Taksiye binen 5 kişi daha sonra tehditlerine devam ederek, sürücüden gitmesini istedi. İhbar üzerine, aracın yakalanması için çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Bunun üzerine sürücü taksiyi önce Florya'ya doğru sürdü, ardından Florya metrobüs durağından E-5 Karayolu Topkapı istikametine girdi.
Polisler bir yandan aracı kovalarken, Bahçelievler ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, E-5 Karayolu ile yan yolun Ataköy mevki Topkapı istikametini tamamen kapattı.


Daha sonra araç Ataköy'de yakalandı. Polisler, aracın içindeki 5 kişi kelepçeleyerek gözaltına alırken, taksi sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi, çekim yapan gazetecilere saldırarak, 'harekette' bulundu.

İncelemenin ardından aracın içinde 'patlayıcı madde veya silahın' olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken araç, incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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