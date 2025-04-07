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Bakırköy’de hareketli anlar! Polise saldırdılar vurularak yakalandılar

Bakırköy'de hareketli anlar! Polise saldırdılar vurularak yakalandılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 07.04.2025 06:22
Bakırköy’de silah sesini duyan ekipler bölgeye doğru harekete etti. Polisleri fark eden şüpheliler silahla ateş açarak motosikletle kaçmak istedi. Polis ekiplerine silahlı saldırı gerçekleştiren motosikletli iki şahıs, kovalamaca sonucunda yaralı ele olarak yakalandı. Saldırganlar hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de polis ekiplerine silahlı saldırı gerçekleştiren motosikletli iki şahıs, kovalamaca sonucunda yaralı ele olarak yakalandı. Saldırganlar hastaneye kaldırıldı.

Olay 6 Nisan Pazar günü Bakırköy, Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde saat 03.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye polis ekipler duydukları silah sesine doğru yöneldiler. Olay yerine intikal ettikleri esnada ekipleri fark eden şüpheli şahıslar S.Z. (20) ve M.F.Y. (17) plakasız bir motosikletle kaçmaya başladı.

KENDİLERİNİ KOVALAYAN POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR

Şüpheli şahıslar kaçarken kendilerini kovalayan ekiplerinin üzerine silahla ateş açtı. Kovalamaca sonrasında motosiklet, Fatih ilçesinde kaza yapması sonucu ekiplerce durduruldu. Kaza sonrasında da ekiplere ateş etmeye devam eden S.Z. polis ekiplerinin karşılık vermesi sonucu etkisiz hale getirildi.

YAKALANDILAR

Polis ekiplerine ateş açan ve yaralı olarak yakalanan S.Z. ve motosikleti süren 17 yaşındaki M.F.Y. hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.F.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinde motosiklet ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet boş şarjör ve 24 adet kovan ele geçirildi.

TÜRKÜ EVİNİ KURŞUNLAMIŞLAR

Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan araştırmalarda 2 şüpheli şahsın, olay öncesi motosiklet ile sahil yolunda bulunan türkü evine yönelik silahla ateş açtıkları, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark etmeleri sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.

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