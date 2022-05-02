02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Bakır kablo hırsızlığı, zarar tam 5 milyon TL!
Uludağ Organize Sanayi Bölgesi?ndeki elektrik dağıtım merkezinden çalınan bakır kablolar nedeniyle 244 fabrikaya 5 saat elektrik verilemediği için üretim durdu, 5 milyon TL zarar oluştu.