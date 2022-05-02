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Bakır kablo hırsızlığı, zarar tam 5 milyon TL!

DHA
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Giriş: 02.05.2022 14:39
Uludağ Organize Sanayi Bölgesi?ndeki elektrik dağıtım merkezinden çalınan bakır kablolar nedeniyle 244 fabrikaya 5 saat elektrik verilemediği için üretim durdu, 5 milyon TL zarar oluştu.
Bakır kablo hırsızlığı, zarar tam 5 milyon TL!
Bakır kablo hırsızlığı, zarar tam 5 milyon TL!
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