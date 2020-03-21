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21.03.2020

Bakanlık kararı ardından ekipler harekete geçti! Mangal keyifleri yarıda kaldı |Video

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan korona virüse karşı gelen yeni tedbirleri kapsamında park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılması yasaklandı. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri mangalcılar ve piknikçiler için denetim başlattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereğince park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılması yasaklandı. Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri de kararın ardından harekete geçti.

ZABITA ÖNCE UYARDI

Bursa Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri, özellikle Uludağ'ın eteklerindeki park ve bahçelerde piknik ve mangal yapan vatandaşları önce uyardı sonra men etti.

Alınan karardan haberi olmayan vatandaşlar zabıta ekiplerinin uyarılarının ardından mangallarını söndürüp parktan ayrıldı.
Vatandaşlar alınan karara olumlu yaklaşırken, bazıları da kalabalık ortamlardan kaçtıklarını belirtti.

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