18 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bakan Yerlikaya: 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Bakan Yerlikaya: 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya: 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2025 16:25
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam, 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 723 düzensiz göçmen yakalandı.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yerlikaya: 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Anadolu için Kırkikindi Yağmurları uyarısı
Anadolu için "Kırkikindi Yağmurları" uyarısı
29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
14 milyon TL’lik vurgun! 71 şüpheli adliyede
14 milyon TL'lik vurgun! 71 şüpheli adliyede
Görme engelli köpek kurtarıldı
Görme engelli köpek kurtarıldı
Balıklıgöl’de Doğal Olan Normal Doğum yürüyüşü
Balıklıgöl'de "Doğal Olan Normal Doğum" yürüyüşü
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Tütün kaçakçılığına eş zamanlı operasyon!
Tütün kaçakçılığına eş zamanlı operasyon!
Misafirlikte çıkan tartışma ölümle bitti!
Misafirlikte çıkan tartışma ölümle bitti!
Adliyeye sevk edilen şüpheliler: Düğün alayı mı var?
Adliyeye sevk edilen şüpheliler: Düğün alayı mı var?
8 asırlık kervansaray otel oldu!
8 asırlık kervansaray otel oldu!
SMA’lı çocuğun parasına çöktü!
SMA’lı çocuğun parasına çöktü!
Daha Fazla Video Göster