18 Nisan 2025, Cuma
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Bakan Yerlikaya: 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam, 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 723 düzensiz göçmen yakalandı.” dedi.