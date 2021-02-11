12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bahçelievler'de şiddetli patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bahçelievler'de şiddetli patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2021 17:12
Güncelleme:11.02.2021 17:18
Son dakika haberi... Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin, çalışmaları devam ediyor. Detayları A Haber Muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Son dakika haberi... Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilirken, ekiplerin, çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
İzmir'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
11 Şubat verileri açıklandı! Can kaybı ve ağır hasta sayısı...
11 Şubat verileri açıklandı! Can kaybı ve ağır hasta sayısı...
Bodrum'da deniz sezonunu açtılar
Bodrum'da deniz sezonunu açtılar
Uçan adam uzaya gitmek istiyor
Uçan adam uzaya gitmek istiyor
Bahçelievler'de şiddetli patlama!
Bahçelievler'de şiddetli patlama!
220 aracı taşıyan gemide yangın!
220 aracı taşıyan gemide yangın!
'Muhammer Kaptan'ın acı sonu!
'Muhammer Kaptan'ın acı sonu!
Yunusu böyle hayata döndürdü
Yunusu böyle hayata döndürdü
İstanbul'da far hırsızları kameralara yakalandı
İstanbul'da far hırsızları kameralara yakalandı
Durağa dalan şoförün cezası belli oldu
Durağa dalan şoförün cezası belli oldu
Özgecan'sız 6 yıl...
Özgecan'sız 6 yıl...
İndirim katliamı! Bir döner için bu yapılır mı?
İndirim katliamı! Bir döner için bu yapılır mı?
Daha Fazla Video Göster