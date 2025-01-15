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Bahçelievler’de GFB Derneği üyelerinin bir işyerinde karıştıkları silahlı saldırı kamerada

Bahçelievler’de GFB Derneği üyelerinin bir işyerinde karıştıkları silahlı saldırı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 10:19
Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler Derneği’nin (GFB) 6 üyesi, İstanbul polisi tarafından düzenlenen çete operasyonunda gözaltına alındı. Bahçelievler’de bir işyerlerinde silahla yaralama olayına karışmakla suçlanan, “silahlı saldırı”, “gasp”, “yağma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi olaylar silsilesine bağlı olarak yakalanan şüphelilerin 3’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Bahçelievler’de GFB Derneği üyelerinin bir işyerinde karıştıkları silahlı saldırı kamerada
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