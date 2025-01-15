Bahçelievler’de GFB Derneği üyelerinin bir işyerinde karıştıkları silahlı saldırı kamerada

Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler Derneği’nin (GFB) 6 üyesi, İstanbul polisi tarafından düzenlenen çete operasyonunda gözaltına alındı. Bahçelievler’de bir işyerlerinde silahla yaralama olayına karışmakla suçlanan, “silahlı saldırı”, “gasp”, “yağma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi olaylar silsilesine bağlı olarak yakalanan şüphelilerin 3’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.