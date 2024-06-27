Bahçelievler’de binanın çökme anı ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Öte yandan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır 4 katlı olarak bildirilen binanın 7 katlı olduğunu açıkladı.