Bağcılar’da zemininde su çıkan sitede deprem korkusu

Bağcılar'da 28 yıl önce yapılan ve bugüne kadar zemininden aralıklarla su çıktığı öne sürülen 50 dairenin bulunduğu 2 bloklu sitede yaşayanlar deprem korkusu nedeniyle tedirgin. Sitede yaşayanlar zemindeki suları kendi imkanlarıyla çekerek geçici çözümler bulurken, yapının orta hasarlı olduğu tespit edildi. Bazı binalarda duvarlarda çatlaklar oluştu, demirlerde çürüme meydana geldi. Sitede oturan Cahit Türker, "Geçmişte müteahhit tabii ki burayı yaparken o kuyuların olup olmadığını biliyor olabilir. Ama biz sonradan anladık ki binamızın altı su alınca biz bu kuyulardan buraya su dolduğunu düşünüyoruz. Bu olaylar ortaya çıkınca bizim ev almadığımız, bir mezar aldığımız ortaya çıktı" dedi