Bağcılar’da yer fıstığından kahve yaptılar

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen “TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği”nde liseli öğrenciler, konukları yer fıstığından yaptıkları kahvelerle karşıladı. Ziyaretçiler öğrencilerin yaptığı kahvenin tadını çok beğendiklerini ifade etti.

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