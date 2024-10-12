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Bağcılar’da yer fıstığından kahve yaptılar

Bağcılar’da yer fıstığından kahve yaptılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 12:20
Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen “TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği”nde liseli öğrenciler, konukları yer fıstığından yaptıkları kahvelerle karşıladı. Ziyaretçiler öğrencilerin yaptığı kahvenin tadını çok beğendiklerini ifade etti.
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