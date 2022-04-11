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Bağcılar TEM Otoyolu’nda 5 araç çarpıştı! Yaralı var

İHA
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Giriş: 11.04.2022 08:50
TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Ankara yönünde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç çarpıştı. Zincirleme kaza sonucu bir kişi yaralandı. TEM Otoyolu Ankara yönü uzun süreli kapalı kalırken yoğun trafik oluştu.

Kaza Tem Otoyolu Ankara yönünde saat 06.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette harekete halindeki bir kamyon, bir hafif ticari araç ve iki otomobil daha bilinmeyen bir sebeple zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza nedeniyle araçlar otoyola savrulurken kamyonetin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI
Zincirleme kaza sonrası yola savrulan araçlar trafiğin akışını engelledi. Uzun süre TEM Otoyolu Ankara İstikameti trafiğe kapalı kaldı. Vatandaşlar yolu açmak için kaza yapan bir aracı iterek sol şeride kadar götürdü. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırmasının ardından kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.

Kazaya karışan 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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