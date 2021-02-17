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Azez'deki çadır kamplarda yaşam mücadelesi

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 13:34
Güncelleme:17.02.2021 13:34
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. A Haber ekibi, o kamplardan birine gitti. Savaşın darmadağın ettiği aileler, bakın yaşadıklarını nasıl anlattı. Detayları A Haber muhabiri Neslihan Önder aktardı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. A Haber ekibi, o kamplardan birine gitti. Savaşın darmadağın ettiği aileler, bakın yaşadıklarını nasıl anlattı. Detayları A Haber muhabiri Neslihan Önder aktardı.

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