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Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'ta 1000 konutluk proje

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 12:26
Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta Azerbaycan 1000 konutluk projenin çalışmalarına başladı. Haydar Aliyev okulunun temeli atıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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