Ayrıldığı kadının aracına yerleştirdiği bomba düzeneği misina kopunca patlamamış!

Çorum'da dini nikahla birlikte yaşayıp, ardından da ayrıldığı 56 yaşındaki Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiası ile tutuklanan 45 yaşındaki Kadir Karadağ ve yardım ettiği iddia edilen 46 yaşındaki Şükrü Gül için iki farklı suçtan 23'er seneye kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede; düzeneğin patlayıcı özelliğine sahip olduğu ve öldürmeye elverişli el yapımı olduğu belirtildi. Boru tipli, basınç ile parça tesirli bomba düzeneğinin aracın hareketine duyarlı tasarlandığı ifade edildi. Bomba düzeneğine bağlı misina telinin kopmasıyla da patlamanın olmadığı belirtildi.

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