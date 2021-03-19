Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kaybolan Berk Ergier'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Bir döviz bürosunda çalışan ve geçen salı günü saat 14.00 sıralarında “İşe gidiyorum” dedikten sonra kendisinden haber alınamayan Berk Ergier'in son görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerinde Berk Ergier kaybolduğu salı günü 16.30 sıralarında kayalıklarda bir süre oturup karşıdaki ormanlık araziyi seyrederken görülüyor. Kaybolan Ergier için ailesi seferber olmuş, Müge Anlı da bulunması için devreye girmişti. Drone ile desteklenen kurtarma çalışmasına, havanın kararması nedeniyle dün gece ara verildi. Ekipler bugün aynı bölgede arama çalışmalarına devam edecek.