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Aydın'dan acı haber! Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

AA
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Giriş: 18.01.2023 15:36
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor.
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