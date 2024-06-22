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Aydın'da yangın! Alevler otluk alandan fabrikaya sıçradı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 20:41
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda yangın çıkarken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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