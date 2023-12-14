Aydın’da iş yerinde patlama; 1 işçi yaralı

Nazilli ilçesi Nazilli Sanayi Sitesi'ndeki otomobillere LPG sistemleri dönüşümü yapan Fevzi Kaykay'a ait iş yerinde, saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıkarken, işçilerden Malik Akyüz yaralandı. Çevredeki esnafın ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını büyümeden söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan işçi, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.