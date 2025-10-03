Aydın’da beklenen yağmur başladı

Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle özellikle bazı ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte seyreden araçlar yollarda biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da ani bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı. Yetkililer yağışın aralıklarla devam edebileceğini belirtirken, taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin de yağmurla birlikte oluşan su birikintilerinin tahliyesi için sahada çalışmalarının da sürdürdüğü öğrenildi.

