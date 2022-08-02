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Aydın'da AVM’de silahlı kavga! Yaralılar var

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Giriş: 02.08.2022 20:39
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis bölgede güvenlik çemberi alırken, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle R.Ö. ve M.Ö., alışveriş merkezinin otoparkında bulunan araçlarına binerken E.S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

2 kişiyi yaralayan E.S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis bölgede güvenlik çemberi alırken, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinden kaçan E.S. için yakalama çalışması başlatıldı.

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