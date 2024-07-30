30 Temmuz 2024, Salı
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Aydın ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları! Ekipler alarma geçti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Yenidemir Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın başladı. Olay yerine giden ekipler Rüzgarla birlikte büyüyen alevlere müdahale etmeye başladı. Öte yandan Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.