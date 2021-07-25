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Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi! Kanalizasyon suyu halk plajına aktı

A Haber
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Giriş: 25.07.2021 13:22
En gözde tatil yerlerinden Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi yaşandı. Halk plajına kanalizasyon suyu aktı. Denize akıtılan kanalizyonla ilgili son durumu A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. Kuşadası AK Parti Meclis Üyesi Azmi Tabak, "Bunu biz defalarca söyledik. Maalesef dün böyle bir aksilik yaşandı. Tabii ki esnaflarımız da mağdur oldu." dedi.
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