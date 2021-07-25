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Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi! Kanalizasyon suyu halk plajına aktı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi! Kanalizasyon suyu halk plajına aktı

En gözde tatil yerlerinden Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi yaşandı. Halk plajına kanalizasyon suyu aktı. Denize akıtılan kanalizyonla ilgili son durumu A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. Kuşadası AK Parti Meclis Üyesi Azmi Tabak, "Bunu biz defalarca söyledik. Maalesef dün böyle bir aksilik yaşandı. Tabii ki esnaflarımız da mağdur oldu." dedi.

Ege'nin en önemli turistik noktalarından biri Aydın'ın Kuşadası ilçesi her bayram olduğu gibi tatilcilerin tercih ettiği noktalardan biriydi.

Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi! Kanalizasyon suyu halk plajına aktı

Nüfus yaklaşık 1 milyona ulaştı hal böyle olunca altyapı kaldırmadı ve tahliye hattında patlak oluştu. Kanalizasyon ve lağım suları da denize karıştı halk plajına aktı.

Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi! Kanalizasyon suyu halk plajına aktı

Karaova Mahallesi'ndeki atık su hattındaki menfezde oluşan patlaktan yoğun şekilde çıkan lağım suları, yağmur sularını denize ulaştırmak için döşenen drenaj hattına karıştı. Lağım suları Nazilli Sitesi önündeki plajdan denize boşalmaya başladı.

Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi! Kanalizasyon suyu halk plajına aktı

Denizin kıyı bölümünü bir anda koyu renkteki lağım suları ve kötü koku kaplarken, sahildeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, denizde eğlenen yakınlarını uyararak kumsala çıkmalarını istedi.

Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi! Kanalizasyon suyu halk plajına aktı

"BİZ DEFALARCA SÖYLEDİK"

AK Parti Meclis Üyesi Azmi Tabak, defalarca uyarmalarına rağmen çağrılarını görmzeden gelen CHP'li belediyeyi eleştirdi.

Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi! Kanalizasyon suyu halk plajına aktı

Tabak, "Biz yıllardan beri burada pandemi dönemi kalktıktan sonra yoğun bir turist akımına uğrayacağını zaten biliyoruz. Türkiye'nin en gözde yerlerinden biri. Burada biz meclis grubu olarak her daim şunu söylüyorduk buradaki altyapı yeterli mi bu kadar nüfusa? Çünkü aşırı derece bir akım var esnafımız para kazanıyor mağdur olmayalım anlamında. Bunu biz defalarca söyledik. Maalesef dün böyle bir aksilik yaşandı. Tabii ki esnaflarımız da mağdur oldu." ifadelerini kullandı.

Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi! Kanalizasyon suyu halk plajına aktı

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