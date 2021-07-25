Aydın Kuşadası'nda çevre felaketi! Kanalizasyon suyu halk plajına aktı

Tabak, "Biz yıllardan beri burada pandemi dönemi kalktıktan sonra yoğun bir turist akımına uğrayacağını zaten biliyoruz. Türkiye'nin en gözde yerlerinden biri. Burada biz meclis grubu olarak her daim şunu söylüyorduk buradaki altyapı yeterli mi bu kadar nüfusa? Çünkü aşırı derece bir akım var esnafımız para kazanıyor mağdur olmayalım anlamında. Bunu biz defalarca söyledik. Maalesef dün böyle bir aksilik yaşandı. Tabii ki esnaflarımız da mağdur oldu." ifadelerini kullandı.