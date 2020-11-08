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Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli öldü!

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Giriş: 08.11.2020 11:06
Güncelleme:08.11.2020 11:09
Ayasofya'nın maskotu haline gelen Gli isimli kedinin öldüğünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ayasofya Camisi'nin sembolü haline gelen Gli adındaki kedi bir süre önce rahatsızlanmış ve tedavi altına alınmıştı. İstanbulluları üzen haberi Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

"GLİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

Vali Yerlikaya mesajında; "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören #Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız #Gli" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikayadan Gli paylaşımı İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN GLİ PAYLAŞIMI

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