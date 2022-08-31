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Ayasofya'nın altındaki gizemli mekanlar

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Giriş: 31.08.2022 12:21
Dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Ayasofya'nın günümüze ulaşan dehlizleri, mahzenleri ve yer altı mezarları, tarihi caminin geçmişine ışık tutuyor. Aynı bölgede üç kez inşa edilen Ayasofya'nın altında merak uyandıracak pek çok gizemli mekan bulunuyor.
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Ayasofya’nın altındaki gizemli mekanlar
Ayasofya'nın altındaki gizemli mekanlar
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