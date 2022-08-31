31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Ayasofya'nın altındaki gizemli mekanlar
Dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Ayasofya'nın günümüze ulaşan dehlizleri, mahzenleri ve yer altı mezarları, tarihi caminin geçmişine ışık tutuyor. Aynı bölgede üç kez inşa edilen Ayasofya'nın altında merak uyandıracak pek çok gizemli mekan bulunuyor.