Ayasofya’nın altındaki gizemli mekanlar

Dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Ayasofya'nın günümüze ulaşan dehlizleri, mahzenleri ve yer altı mezarları, tarihi caminin geçmişine ışık tutuyor. Aynı bölgede üç kez inşa edilen Ayasofya'nın altında merak uyandıracak pek çok gizemli mekan bulunuyor.

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