Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor

Ramazana az bir zaman kala tarihi camiilerde de hazırlıklar hızlandı. Minarelere asılan mahyaların yanı sıra Ayasofya Camii'ne de gül suyu dökülüyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.

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