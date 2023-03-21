21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor

Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2023 10:05
Ramazana az bir zaman kala tarihi camiilerde de hazırlıklar hızlandı. Minarelere asılan mahyaların yanı sıra Ayasofya Camii'ne de gül suyu dökülüyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor
Galatasaray’dan bomba transfer hamlesi
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi
42 bin 500 yeni personel alımı
42 bin 500 yeni personel alımı
Gasbetmeye çalışırken tuzağa düştüler!
Gasbetmeye çalışırken tuzağa düştüler!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul’da sabah trafiği
Avını yerken böyle görüntülendi
Avını yerken böyle görüntülendi
Enkazın içinde anılar kaldı
Enkazın içinde anılar kaldı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu
Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu
Hamile hemşirenin cansız bedeni bulundu!
Hamile hemşirenin cansız bedeni bulundu!
28 Şubat zihniyeti hala aktif!
28 Şubat zihniyeti hala aktif!
İstanbul’da feci kaza: 2 ölü
İstanbul'da feci kaza: 2 ölü
Daha Fazla Video Göster