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Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Görüntüler ortaya çıktı

Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi! Görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.08.2025 13:38
Ayasofya Camii'ni geçen ay yakma girişiminde bulunan kişi aynı gün yakalandı. O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı. Almaçayır, “Yapılan ilk değerlendirmede 5 kez sinir hastalıklarına giriş-çıkış kaydı var. Her ihtimale karşı bağlantısı var mı yok mu bunların tamamı araştırılıyor. Aynı gün yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.” ifadelerini kullandı.
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Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Görüntüler ortaya çıktı
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