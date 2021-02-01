Ayasofya Camii 86 yıl önce bugün müzeye çevrilmişti

Ayasofya Camii 1 Şubat 1935'te yani tam 86 yıl önce müzeye çevrilmişti. Peki cami neden müzeye çevrildi? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de ibadete açıldı. Peki Ayasofya nasıl müze olmuştu? Detaylar haberimizde...

Ayasofya Camii 1 Şubat 1935'te yani tam 86 yıl önce müzeye çevrilmişti. Peki cami neden müzeye çevrildi? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de ibadete açıldı. Peki Ayasofya nasıl müze olmuştu? Detaylar haberimizde...