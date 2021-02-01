- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Ayasofya Camii 86 yıl önce bugün müzeye çevrilmişti
Ayasofya Camii 1 Şubat 1935'te yani tam 86 yıl önce müzeye çevrilmişti. Peki cami neden müzeye çevrildi? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de ibadete açıldı. Peki Ayasofya nasıl müze olmuştu? Detaylar haberimizde...
Ayasofya Camii 1 Şubat 1935'te yani tam 86 yıl önce müzeye çevrilmişti. Peki cami neden müzeye çevrildi? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de ibadete açıldı. Peki Ayasofya nasıl müze olmuştu? Detaylar haberimizde...