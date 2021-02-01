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Ayasofya Camii 86 yıl önce bugün müzeye çevrilmişti

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Giriş: 01.02.2021 13:29
Güncelleme:01.02.2021 14:00
Ayasofya Camii 1 Şubat 1935'te yani  tam 86 yıl önce müzeye çevrilmişti. Peki cami neden müzeye çevrildi? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de ibadete açıldı. Peki Ayasofya nasıl müze olmuştu? Detaylar haberimizde...

Ayasofya Camii 1 Şubat 1935'te yani tam 86 yıl önce müzeye çevrilmişti. Peki cami neden müzeye çevrildi? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de ibadete açıldı. Peki Ayasofya nasıl müze olmuştu? Detaylar haberimizde...

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86 yıl önce müzeye çevrilmişti
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