27 Nisan 2025, Pazar
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Ayağına misina dolanan leyleğe itfaiyeden hayat kurtaran müdahale
Belen ilçesi Sarımaz otoban köprüsü mevkiinde ağaçta mahsur kalan leyleği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin merdivenle ağaca çıkarak kurtardığı leyleğin ayaklarına misina dolandığı fark edildi. Leyleğin ayağına dolanan misina, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Uçamadığı fark edilen leylek, tedavisi için barınağa teslim edildi.