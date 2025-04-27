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Ayağına misina dolanan leyleğe itfaiyeden hayat kurtaran müdahale

Ayağına misina dolanan leyleğe itfaiyeden hayat kurtaran müdahale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.04.2025 00:21
Belen ilçesi Sarımaz otoban köprüsü mevkiinde ağaçta mahsur kalan leyleği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin merdivenle ağaca çıkarak kurtardığı leyleğin ayaklarına misina dolandığı fark edildi. Leyleğin ayağına dolanan misina, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Uçamadığı fark edilen leylek, tedavisi için barınağa teslim edildi.
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Ayağına misina dolanan leyleğe itfaiyeden hayat kurtaran müdahale
Ayağına misina dolanan leyleğe itfaiyeden hayat kurtaran müdahale
Ayağına misina dolanan leyleğe itfaiyeden hayat kurtaran müdahale
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