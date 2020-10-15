Avukatı açıkladı! Duruşma sonrası Kadir Şeker'den ilk sözler: Yine olsa yine yaparım

Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen genç kadını kurtarmak isterken, kadının sevgilisi Özgür Duran ile kavga edip, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Dün görülen duruşmada Kadir Şeker'e verilen 12.5 yıl hapis cezası sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kadir Şeker'in, verilen hapis cezası kararından sonra avukatına yaptığı açıklamada "Yine olsa, yine yaparım. Ben haksızlığa tahammül edemem. Kadın ya da erkek önemli değil' dedi" dediği öğrenildi.

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan ve yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zaman Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, kararın yerinde ve doğru olmadığını söyledi. Aladağ, "Kadir şimdi olsa ne yaparsın? dediğimizde, 'Yine kadına yardım ederdim' diyor. Yaşadığı onca ıstırap ve acıya rağmen, ben yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım diyen 20 yaşında bir Kadir Şeker var" dedi.

Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker, tutuklu yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MEŞRU MÜDAFAA HÜKÜMLERİ NEDEN UYGULANMADI

Karar öncesi 10 yıl gibi bir ceza öngörüldüğünü belirten Mustafa Aladağ şunları söyledi: 'Meşru müdafaadan uzaklaşıldığı gibi haksız tahrikte tabiri yerindeyse orta uygulandı. Azami hatten mütalaa olmasına rağmen, bu da 12 yıl, iyi hal indirimiyle 10 yıl gibi bir ceza öngörülürken 15 yıl hapis, iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay ile bağlandı Kadir Şeker'in davası. Hem sözle hem de yazılı beyanlarımızda şunu savurduk. Yeni ceza kanununda yer alan bir hüküm var. Meşru müdafaa sınırını, korku, panik, endişe ve heyecanla aşılması diye. Ben bunu soruyorum. Olayımızda şartların tamamı var. Şimdi değil ne zaman uygulayacağız? Ya da hangi şart eksik de biz bu maddeyi değerlendirmeye almadık? Bu noktada çekincelerimiz ve itirazlarımız var. Mahkeme kararını verdi. Biz de derhal gerekçeli kararla beraber istinaf mahkemesine taşıyacağız' dedi.

KADİR BİR CANLIYA ZARAR VEREMEZ

Kadir'in herhangi bir canlıya zarar verebilecek bir karakterde olmadığını belirten Mustafa Aladağ, 'Kadir Şeker kasten, bırakın bir insanı öldürmeyi bir canlıya zarar veremez iddiasını savunuyorum, söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. O nedenle öldürme kastı yok. Olsa olsa yaralama olabilirdi, neticesi ölüm bunun da hükümleri farklıydı. Eğer uygulansaydı, Kadir tahliye olacaktı. Dolayısıyla savunmamız, meşru müdafaa sınırının aşılması üzerinde yoğunluk kazanacak. Biz bunun için tüm şartların olayımızda var olduğunu düşünüyoruz"ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN İSTEĞİ KADİR İÇİN ADALET

Kadir Şeker'e yönelik vatandaşın yoğun bir desteğinin olduğunu belirten Aladağ, "Bu davanın toplumsal boyutu var. Kamuoyunda Kadir'e yönelik müthiş bir destek var. Kamuoyunun beklentisi var. Vatandaşın sadece Kadir'e adalet diyor. Bırakın husumeti hiç tanımadığı bir insana, bir kadın sesine yürüyen 20 yaşındaki bir delikanlıdan bahsediyoruz.

Olaya bu çerçeveden bakmak gerekiyordu. Bu olayın ardından artık şunu söyleyebilir miyiz? Biz kadına şiddet olayını bu ülkede nasıl çözeceğiz. Ya da en aza nasıl indireceğiz. Kadir için bu eylem tamamen iyi niyetli olarak başladı. Yardım etme gayesiyle başladığı bu eylemde alınan cezanın ardından, Kadir ve benzeri delikanlılar, gençler veya vatandaşlarımız benzer hadiselerde hangi tavrı sergileyecek. Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bu çerçevede değerlendirmekte fayda var.

Mütalaanın ardından en kötü senaryo en alt 12 yıl iyi halden 10 yıl. İstinaf ve Yargıtay da geçecek süre de değerlendirildiğinde, tutuksuz hüküm dediğimiz husus gerçekleşebilir mi? Bu ümit vardı. Ama takdir edilen cezanın ardından beklenti gerçekleşmedi' dedi.

'YİNE OLSA YİNE YARDIM EDERDİM DİYOR'

Mustafa Aladağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadir şimdi olsa ne yaparsın? dediğimizde 'Yine yardım ederdim diyor'. Bu çok önemli bir cevap. Kadir'i tanımanız anlamında Kadir'in anlaşılması anlamında Çok önemli bir cevap. Lütfen empati yapın. Kadir cani değil, Kadir katil değil. Israrla söylüyorum sizlerinde tanımasını isterdim. Umarım istinaf mahkemesinden bu savunmamız doğrultusunda en adil en doğru kararın verileceğinin ümidini taşıyorum. Var gücümüzle mücadele edeceğiz.

Yardım ederim derken birini öldürürüm demiş gibi anlaşılmasın. Kadir diyor ki ben haksızlığa tahammül edemem. Aktivist yetişiyor gençler, yeni nesil de öyle.

Kadın ya da erkek önemli değil. Burada bir kadın vardı, önemliydi. Ülkenin temel sorunuydu. Ben yine yardım ederim diyor. Yaşadığı onca ıstırap ve acıya rağmen, ben yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım diyen 20 yaşında bir Kadir Şeker var"diye konuştu.