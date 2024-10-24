Avukata koltuk değnekleriyle saldıran kadına 9 yıl 7 ay hapis cezası

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukatı koltuk değnekleri ile darp eden iş yeri sahibi kadın 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılırken avukata hakarette bulunan 2 sanığa ise 4 yıl 2 ay ve 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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