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Avukat Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 24.01.2022 10:29
İstanbul'da 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Yıldız'a peş peşe ateş ettiği, polis ekiplerini görünce yere yatarak teslim olduğu yer alıyor.
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