Avrupa'da Strep A virüsü yayılıyor! Strep A nedir, nasıl bulaşır? Gizemli virüs Türkiye'ye de gelir mi?

Son dakika haberleri… Strep A virüsü Avrupa'da hızla yayılıyor. İngiltere'de 15, Fransa'da 2 çocuk hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı. Peki virüs Türkiye’ye gelir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral değerlenirdi. Gülsen meral, “Strep A bakteriyel bir enfeksiyondur. Boğaz iltihabı ile karşımıza çıkar. Boğaz şişme ve ciltte zımpara tarzı kızarıklarla klinik tablo verir. 5 yaşındaki çocuklarda yüzde 60’ın üzerinde yüksek ateş olabiliyor. Her ateşli hastalık bakteriyel midir? Bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Erken teşhis çok önemli. Antibiyotik ile vücudun bütün vücuda yayılması engellenebilir. İngiltere’den seslenen bir doktor olarak söyleyebilirim ki Türkiye2de sağlık sistemi çok iyi doktora ulaşmak ve testleri yaptırmak kolay. Erken teşhis ile bunun önüne geçebiliriz.” dedi.

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