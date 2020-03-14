AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerine koronavirüs (coron virüs) ayarı |Video

Dünyada 124 ülkede görülen yeni tip koronavirüs (corona virüs) küresel salgını ülkemizde 5 kişide tespit edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından bir dizi tedbir amaçlı kararlar alındı. Bu tedbirler kapsamında, alışveriş merkezleri (AVM) artık saat 12 ve 20 arasında açık olacak. Çocuk oyun alanları kapatılarak dezenfekte edilecek. İşte detaylar...