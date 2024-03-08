Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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