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Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

İHA
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Giriş: 08.03.2024 14:35
Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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