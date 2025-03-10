Av tüfeğiyle etrafa ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

Çanakkale'de bir apartmanın balkonuna çıkan Burak A. isimli şüpheli, etrafa av tüfeğiyle ateşi açtı. Şüpheli sokaktan geçen bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri tarafından eve düzenlenen operasyonda şüpheli etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı. Olayın yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.