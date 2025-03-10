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Av tüfeğiyle etrafa ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

Av tüfeğiyle etrafa ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.03.2025 17:52
Çanakkale'de bir apartmanın balkonuna çıkan Burak A. isimli şüpheli, etrafa av tüfeğiyle ateşi açtı. Şüpheli sokaktan geçen bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri tarafından eve düzenlenen operasyonda şüpheli etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı. Olayın yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Av tüfeğiyle etrafa ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Av tüfeğiyle etrafa ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Av tüfeğiyle etrafa ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
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