05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte ilk tanıtım...

atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte ilk tanıtım...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2024 11:56
atv’nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, yapımında Tims&B Productions imzası bulunan yeni dizisi ‘Karadut’tan ilk görüntüler yayınlandı. Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ve ‘Aldatmak’ gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.
atv’nin yeni dizisi Karadut’tan ilk tanıtım!
atv’nin yeni dizisi Karadut'tan ilk tanıtım!
Uyarıları dinlemedi, girdiği suda boğuldu
Uyarıları dinlemedi, girdiği suda boğuldu
İstanbul’daki motosiklet hırsızlığı kamerada
İstanbul'daki motosiklet hırsızlığı kamerada
Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama
Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama
Instagram açılacak mı?
Instagram açılacak mı?
Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Birecik’te asayiş denetimleri hız kesmiyor
Birecik'te asayiş denetimleri hız kesmiyor
Dilenci, aldığı parayı döviz bürosunda TL’ye çevirdi
Dilenci, aldığı parayı döviz bürosunda TL'ye çevirdi
Motosiklet tamircileri yılın 12 ayında yoğun tempoda
Motosiklet tamircileri yılın 12 ayında yoğun tempoda
Vatandaşı yaralayıp, eşyalarını yağmalayan 5 kişi yakalandı
Vatandaşı yaralayıp, eşyalarını yağmalayan 5 kişi yakalandı
Tarım lisesi öğrencilerinden ayçiçeği hasadı
Tarım lisesi öğrencilerinden ayçiçeği hasadı
Alternatif yolları kullanan sürücüler yoğunluk oluşturdu
Alternatif yolları kullanan sürücüler yoğunluk oluşturdu
Daha Fazla Video Göster