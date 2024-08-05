05 Ağustos 2024, Pazartesi
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atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte ilk tanıtım...
atv’nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, yapımında Tims&B Productions imzası bulunan yeni dizisi ‘Karadut’tan ilk görüntüler yayınlandı. Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ve ‘Aldatmak’ gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.