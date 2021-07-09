09 Temmuz 2021, Cuma
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Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi
İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, arızalı bilgisayar parçalarını Türkiye’de satmaya çalışan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 8,5 milyon lira olan kullanılmış bilgisayar hard diski ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.