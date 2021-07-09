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Atatürk Havalimanı kargo bölümünde operasyon: Kullanılmış hard diskleri sıfır diye satacak şebeke çökertildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2021 10:58
İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, arızalı bilgisayar parçalarını Türkiye’de satmaya çalışan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 8,5 milyon lira olan kullanılmış bilgisayar hard diski ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
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