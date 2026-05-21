CHP'nin 12. katında "mutlak butlan" toplantısı!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde kelimenin tam anlamıyla 'sıcak saatler' yaşanıyor. İstinaf mahkemesinden gelen şok 'butlan' kararı sonrası Ankara’da nefesler tutuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla tüm kurmaylar 12. kata çağrılırken, parti tabanı Genel Merkez bahçesinde adeta etten duvar ördü. Siyasetin kalbinde 'kayyum' tartışmalarıyla tansiyon zirve yaparken, A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi'ndeki atmosferi ve sıcak temas anları anbean aktardı.