CHP’de “arınma” çatlağı! Telefon, yemek kartı, para ile delege iradesi sakatlandı

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası parti içindeki gerilim yeni bir boyuta taşındı. A Haber canlı yayınında konuşan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “arınma” ifadesinin çok sert ve bilinçli bir mesaj içerdiğini söyledi. Oruç, kurultay sürecine ilişkin ortaya atılan “telefon, yemek kartı ve para” iddialarının kamuoyunda büyük rahatsızlık oluşturduğunu vurgulayarak delege iradesinin sakatlandığını söyledi.