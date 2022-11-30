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Ataşehir’de yıkım gerginliği! Gün doğmadan iş yerlerine yıkıma geldiler

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 08:29
İstanbul Ataşehir'de bir mahallede yıkım gerginliği yaşanıyor. CHP’li belediye yüzlerce iş yerini niye yıkıyor? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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