25 Mart 2024, Pazartesi
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Ataşehir'de parkta liseli öğrenciler saç saça baş başa kavga etti! İstanbul'da yaşanan kavgalar kamerada
Ataşehir'de parkta buluşan liseli öğrenciler saç saça baş başa kavga etti. Esenler'de tartışan bir grubun ekmeli yumruklu kavgası uzun süre devam etti. Bahçelievler, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde trafikte yaşanan kavgalar ise, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.