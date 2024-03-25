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Ataşehir'de parkta liseli öğrenciler saç saça baş başa kavga etti! İstanbul'da yaşanan kavgalar kamerada

DHA
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Giriş: 25.03.2024 12:06
Ataşehir'de parkta buluşan liseli öğrenciler saç saça baş başa kavga etti. Esenler'de tartışan bir grubun ekmeli yumruklu kavgası uzun süre devam etti. Bahçelievler, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde trafikte yaşanan kavgalar ise, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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Liseli öğrenciler saç saça baş başa kavga etti
Liseli öğrenciler saç saça baş başa kavga etti
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