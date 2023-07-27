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Ataşehir'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga: Satır ve bıçakla saldırdılar! "Çocuğumun kafasını tuttu satırla..."

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Giriş: 27.07.2023 15:03
İstanbul Ataşehir'de bir grup şahıs, cadde üzerinde aşırı hız yaptıkları için kendilerini uyaran esnafın dükkanını satır ve bıçaklarla bastı. Ortalığı savaş alanına çeviren şahıslar bir kişinin boğazına satırla vurdu toplam 5 kişiyi yaraladı.
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