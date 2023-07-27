Ataşehir'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga: Satır ve bıçakla saldırdılar! "Çocuğumun kafasını tuttu satırla..."

İstanbul Ataşehir'de bir grup şahıs, cadde üzerinde aşırı hız yaptıkları için kendilerini uyaran esnafın dükkanını satır ve bıçaklarla bastı. Ortalığı savaş alanına çeviren şahıslar bir kişinin boğazına satırla vurdu toplam 5 kişiyi yaraladı.