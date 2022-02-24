Ataşehir'de 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çevre ilçelerden de desteğe gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi görüntülendi.

Yangın, saat 14.45 sularında İstanbul'un Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi Sevindik Sokak'ta çıktı. 3 katlı binanın çatı katında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

ÇEVFRE İLÇELERDEN DESTEK GELDİ

Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

"ÖLÜ YA DA YARALI YOK"

Mahalle sakinlerinden Aysel Tuna, "Bizim alt komşumuz, ilk başta ufak dumanlar yükseldi. Kısa süre sonra çatı kısmı alev almaya başladı. Ölü ya da yaralı yok" dedi.

Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi drone ile görüntülendi.