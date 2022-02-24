- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Ataşehir'de 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
Yangın, saat 14.45 sularında İstanbul'un Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi Sevindik Sokak'ta çıktı. 3 katlı binanın çatı katında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.
ÇEVFRE İLÇELERDEN DESTEK GELDİ
Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
"ÖLÜ YA DA YARALI YOK"
Mahalle sakinlerinden Aysel Tuna, "Bizim alt komşumuz, ilk başta ufak dumanlar yükseldi. Kısa süre sonra çatı kısmı alev almaya başladı. Ölü ya da yaralı yok" dedi.
Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi drone ile görüntülendi.