08 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları At sırtında İspanya’dan Hacca! Endülüs Müslümanları yolda
At sırtında İspanya’dan Hacca! Endülüs Müslümanları yolda

At sırtında İspanya’dan Hacca! Endülüs Müslümanları yolda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2025 15:06
Endülüs Müslümanları, 5 asırlık Hac güzergahını canlandırmak için at sırtında İspanya’dan yola çıktılar. Yaklaşık 8 bin kilometrelik yolculuğun üstesinden gelebilmek için İspanya ve Portekiz'de üç yıldır antrenman yapıyorlar. Hikayelerinden etkilenip tablolarını yapanlar bile oldu. Fransa, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından şimdi Bosna Hersek'teler. Bir aksilik olmazsa Bulgaristan üzerinden Türkiye'den de geçecekler.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
At sırtında İspanya’dan Hacca! Endülüs Müslümanları yolda
İstanbul’da cinayet! Öldürüp Hatay’a kaçmak isterken enselendi
İstanbul'da cinayet! Öldürüp Hatay'a kaçmak isterken enselendi
Ölen hasta taburcu edildi iddiası sonrası harekete geçildi
Ölen hasta taburcu edildi iddiası sonrası harekete geçildi
Avcılar’da elektrik kabloları patladı itfaiye müdahale etti
Avcılar'da elektrik kabloları patladı itfaiye müdahale etti
Rumeli Feneri’nde korkutan olay
Rumeli Feneri'nde korkutan olay
Anadolu Diyarı Bursa Yenişehir’de!
Anadolu Diyarı Bursa Yenişehir’de!
At sırtında İspanya’dan Hacca!
At sırtında İspanya’dan Hacca!
Buz tırmanış şampiyonası! Kıyasıya yarış
Buz tırmanış şampiyonası! Kıyasıya yarış
Kapadokya beyaz örtüyle kaplandı!
Kapadokya beyaz örtüyle kaplandı!
Ankara’da kar soğuğu var ama kar yok!
Ankara'da kar soğuğu var ama kar yok!
Kartal’da dernek binasına saldırı! 12 mermi isabet etti
Kartal'da dernek binasına saldırı! 12 mermi isabet etti
Kara yakalanan sürücüler yolda kaldı!
Kara yakalanan sürücüler yolda kaldı!
İstanbul’da 3. köprü çıkışında TIR yangını
İstanbul’da 3. köprü çıkışında TIR yangını
Daha Fazla Video Göster