At sırtında İspanya’dan Hacca! Endülüs Müslümanları yolda

Endülüs Müslümanları, 5 asırlık Hac güzergahını canlandırmak için at sırtında İspanya’dan yola çıktılar. Yaklaşık 8 bin kilometrelik yolculuğun üstesinden gelebilmek için İspanya ve Portekiz'de üç yıldır antrenman yapıyorlar. Hikayelerinden etkilenip tablolarını yapanlar bile oldu. Fransa, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından şimdi Bosna Hersek'teler. Bir aksilik olmazsa Bulgaristan üzerinden Türkiye'den de geçecekler.

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