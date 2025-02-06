Asrın felaketinden geriye kalan acılar ve umutlar! Yasemin Bayraktar’ın hikayesi

Asrın felaketinde milyonlarca hazin hikaye yazıldı. Onlardan biri de Yasemin Bayraktar'ın hikayesiydi. Damadı enkaz altından torunlarını çıkardı ama hayata veda etti. Melikşah ve Berk’in annesi zorlu günleri atlatmaya çalışırken anneanne Yasemin Bayraktar 2 torunuyla beraber hayata tutunuyor.

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