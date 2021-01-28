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Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu
Çin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce kaldırıma çıktı. Ardından park halindeki bir motosikleti ve bir çocuğu teğet geçen araç çocuğa yaklaşık 10 metre uzaklıktaki başka bir araca çarparak durabildi.
Çin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce kaldırıma çıktı. Ardından park halindeki bir motosikleti ve bir çocuğu teğet geçen araç çocuğa yaklaşık 10 metre uzaklıktaki başka bir araca çarparak durabildi.