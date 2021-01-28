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Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu

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Giriş: 28.01.2021 09:46
Güncelleme:28.01.2021 10:41
Çin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce kaldırıma çıktı. Ardından park halindeki bir motosikleti ve bir çocuğu teğet geçen araç çocuğa yaklaşık 10 metre uzaklıktaki başka bir araca çarparak durabildi.

Çin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce kaldırıma çıktı. Ardından park halindeki bir motosikleti ve bir çocuğu teğet geçen araç çocuğa yaklaşık 10 metre uzaklıktaki başka bir araca çarparak durabildi.

Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu AŞIRI HIZLI ARAÇ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ! KALDIRIMDA OTURAN ÇOCUK MUCİZE ESERİ KURTULDU

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