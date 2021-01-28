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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu
Çin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce kaldırıma çıktı. Ardından park halindeki bir motosikleti ve bir çocuğu teğet geçen araç çocuğa yaklaşık 10 metre uzaklıktaki başka bir araca çarparak durabildi.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 10:42
Çin'de hızla ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Kontrolden çıkan araç büyük bir süratle kaldırıma çıktı.
Park halindeki bir motoru süratiyle sarsan araç kaldırımda oturan bir çocuğu santimlerle teğet geçti.
Sonra da park halinde bulunan diğer araçlara çarparak durdu.
Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada, 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.