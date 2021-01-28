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Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu

Çin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce kaldırıma çıktı. Ardından park halindeki bir motosikleti ve bir çocuğu teğet geçen araç çocuğa yaklaşık 10 metre uzaklıktaki başka bir araca çarparak durabildi.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.01.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 10:42
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Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu

Çin'de hızla ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu

Kontrolden çıkan araç büyük bir süratle kaldırıma çıktı.

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Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu

Park halindeki bir motoru süratiyle sarsan araç kaldırımda oturan bir çocuğu santimlerle teğet geçti.

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Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu

Sonra da park halinde bulunan diğer araçlara çarparak durdu.

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Aşırı hızlı araç ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaldırımda oturan çocuk mucize eseri kurtuldu

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada, 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.